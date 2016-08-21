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Gaziantep'teki düğünde yaralanan gelin isyan etti

Terör saldırısında yaralananların tedavileri hastanelerde sürüyor

21 Ağustos 2016 16:24

Gaziantep'de bir mahallene düğününe düzenlenen, 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında yaralanan gelin Besna Akdoğan, yakınlarına sarılıp, "Düğünümüzü kana çevirdiler" dedi. 

Merkez Şahinbey ilçesi Akdere Mahallesi'ndeki Nurettin Akdoğan ve Besna Akdoğan'ın düğününde meydana gelen terör saldırısında yaralananların tedavileri hastanelerde sürüyor. 

Çocuk ve kadınların da hayatını kaybettiği saldırıda gelin Besna Akdoğan da hafif yaralanarak Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanenin acil müşahade bölümünde tedavisi yapılan Akdoğan'ı kardeşleri ve yakınları yalnız bırakmadı. Sürekli ağlayan ve bayılan Akdoğan, sağlık durumunun normale dönmesi üzerine taburcu edildi.

Yakınlarına sarılıp, "Düğünümüzü kana çevirdiler" diyerek acısını dile getiren Akdoğan, erkek ve kız kardeşlerince Akdere Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Akdoğan'ın eve getirilişi sırasında yakınları ve komşuları kendisine destek olmaya çalıştı. 
 

Düğünde damat Nureddin Akdoğan, patlamadan yaralı olarak kurtuldu. 

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