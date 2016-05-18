Gaziantep'teki anne-oğul 'kuma' cinayetine kurban gitmiş!

Gaziantep’te evlerinde öldürülen Suriyeli işadamının eşi 49 yaşındaki Ghada Shekhousi ile oğlu 11 yaşındaki Muhammed Nour’un 'kuma' cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Şüpheli olarak, işadamının ilk eşi ile 3 yakını Gaziantep ve Hatay’da gözaltına alındı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçan 2 eşli işadamı İmad Edin Ali, ilk eşi Khanah B.’ye Hatay’da, ikinci eşi Ghada Shekhous’a da Gaziantep’te ev tuttu. İmad Edin Ali’nin, Akkent Mahallesi’nde tuttuğu evde oturan ikinci eşi ve oğlu dün öldürüldü. Akşam döndüğü evde eşi ve oğlunun cesediyle karşılaşan işadamı, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonrası anne ile oğlunun cesetleri Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, polis evde ve çevrede inceleme başlattı. Önce enselerine sıkılan birer kurşunla öldürüldükleri söylenen anne oğulun, boğazları kesilerek öldürüldükleri açıklandı.

Kamera kayıtları ele verdi

Hürriyet'te yer alan habere göre, polis ekipleri, cinayetin işlendiği sitenin güvenlik kameraları kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemede, eve cinayetten önce Suriyeli işadamının ilk eşi ile 3 kişinin girdiği saptandı. 4 şüphelinin siteden ayrılırken kullandıkları otomobilin plakasını belirleyen polis, Suriyeli işadamının ilk eşini teşhis etmesi üzerine çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı. Gece geç saatlerde polis, şüphelilerden işadamının ilk eşi Khanah B. ile Masoud A. ve Hani R.’yi kent merkezinde gözaltına aldı. Polis, bu kişilerle birlikte hareket eden diğer şüpheli Mohammed H.’yi ise Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde yakaladı.

“Onunla daha çok zaman geçiriyordu”

İmad Edin Ali’nin ilk eşi Khanah B. poliste verdiği ifadesinde kendisinin Hatay’da yaşadığını, olaydan birkaç gün önce Gaziantep’e geldiğini belirterek şöyle dedi: "Eşim ikinci eşi Ghada Shekhousi ile daha fazla zaman geçiriyordu. Bu durumu kıskandığım için Ghada Shekhous’u öldürmek istedim. Bunun için de tanıdığım kişilerden yardım istedim. Yaşadıkları evin adresini buldum ve keşif yaptıktan sonra arkadaşlarımın yardımıyla Ghada Shekhousi ile oğlu Muhammed Nour’u öldürdük."

Valilik açıklama yaptı

Şüphelilerin sorgulamasına devam edilirken, Gaziantep Valiliği de konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada olayın 4 şüphelisinin de yakalandığı belirtilerek, "M.A., H.R., K.B. ve M.H. isimli şüpheli şahıslar, gerekli yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir" dendi.