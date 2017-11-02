Gaziantep'te zirai ilaçtan zehirlenen 2 kardeşten biri öldü

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, ailesinin kurutmalık patlıcanları daha uzun süre muhafaza etmek için kullandığı zirai ilaçtan zehirlenen 4 aylık Emir Kakuş öldü, 11 yaşındaki ağabeyi Mehmet Kakuş ise hastanede tedavi altına alındı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Serinevler Mahallesi’nde meydana geldi. Kış dönemi için patlıcan kurutan Şenel ve Mehmet Kakuş çifti, patlıcanların kurtlanmasını önlemek ve daha uzun süre dayanması için zirai ilaç kullandı. Çift bir süre sonra teneffüs ettikleri ilaçtan etkilenen çocukları Emir ve Mehmet\'i baygın halde bulunca, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocukları yakındaki özel bir hastaneye götürdü. 4 aylık Emir Kakuş bebek burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, ağabeyi Mehmet Kakuş ise ilk müdahale sonrası başka bir hastaneye sevk edildi.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Emir bebeğin cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.



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