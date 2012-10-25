Gaziantep'te yolcu otobüsü sele kapıldı: 3 ölü, 2 kayıp

Gaziantep' te Hayrat Karakolu mevkiinde sel sularına kapılan otobüsün devrilmesi sonucu 5 kişinin kaybolduğu kayıplardan 3 kadının cesedine ulaşıldığı bildirildi. Diğer kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'te dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden şiddetli yağmur hayatı felç etti. Sel sularına kapılıp yan yatan bir yolcu otobüsü ile otomobilde bulunan vatandaşlar yaklaşık 3 saat süren bir mücadele sonucu boğulmaktan kurtarıldı.Sel sularına kapılan 1 kadının cesedi sabah saatlerinde otobüse 100 metre uzaklıkta bulundu.

Gaziantep'te sabaha kadar etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle hayat felç oldu. Bazı dükkan ve zemin katta bulunan evleri su basarken özellikle köprü altları ve kavşaklarda suların birikmesi nedeniyle bir çok sürücü yolda mahsur kaldı. Trafik ekipleri tarafından ulaşım düzenlenirken bazı sürücüler araçlarından kendi imkanlarıyla çıktı, bazı sürücüler ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi.

Otobüsün üstüne çıktılar

Olayı yaşayan Refik Aksoy ise otobüslerinin sel sularına kapılarak devrildiğini söyledi. Bir süre otobüste mahsur kaldıklarını, canlarını kurtarmak için otobüsün üstüne çıktıklarını belirten Aksoy, olaydan sonra eşine ulaşamadığını aktardı.

Nizip'te sele kapılan 2 çocuk kurtarıldı

Nizip ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle sele kapılan otomobildeki 2 kardeş kurtarıldı. 5 hayvan ise telef oldu. ilçeye yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Akçakent köyünden geçen Nizip Çayı'nın taşmasına neden oldu. Sabah saatlerinde şehir merkezinde bayram namazı kıldıktan sonra köylerine dönen Halil Bozkurt idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, köyün girişindeki köprüden geçmek isterken sele kapıldı.

Kendi çabalarıyla bulundukları otomobilden bir ağacın üzerine çıkan Halil ve Bilal Bozkurt kardeşler, bir süre yardım bekledi. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri ip kullanarak Bozkurt kardeşleri kurtardı. Ambulansa alınan iki kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ayrıca aynı köyde sel sularına kapılan 4 keçi ile 1 köpek de telef oldu. Bölgede etkili olan sel, ekili alanlara zarar verdi.

Şanlıurfa ve Adıyaman sağanak yağmura teslim

Şanlıurfa'da ve Adıyaman'da dün akşam etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar yollarda kaldı, bodurum katlarındaki bazı evleri su bastı. Adıyaman'da sel sularından dolayı çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.Adıyaman'da gece saatlerinde başlayan ve aralıksız yarım saat etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan Adıyamanlılar cadde ve sokaklarda mahsur kaldı. Cadde ve sokakta yürümeye çalışan Adıyamanlılar, ayakkabı ve çoraplarını çıkartarak yalın ayak yürümek zorunda kaldı. Hayatın felç olduğu sağanak yağmur sebebiyle Ramazan Taştan'a ait ahırda bulunan 40 küçükbaş hayvan telef oldu.

Sel suları yarım metreyi buldu

Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle bayram alışverişi için dışarıda bulunan Adıyamanlılar zor anlar yaşadı. Yaklaşık yarım metreyi bulan sel sularının arasında çok sayıda maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Sel felaketinin yaşandığı Adıyaman'da, bazı vatandaşlar ise sel sularının girdiği otomobillerini temizlemeye çalıştı.

Kahta sele teslim oldu

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde gece saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağış ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.Gece saatlerinde başlayan sağanak yağış 20 dakika sürdü. Sağanak yağış nedeniyle caddeler sular altında kaldı. Sel suları nedeniyle tıkanan logarları açmak için Kahta Belediyesi'ne ait iş makineleri çalışma yaptı. Mustafa Kemal Caddesi üzerinde yaşanan sel felaketi nedeniyle trafik durma noktasına gelirken cadde üzerinde bulunan çok sayıda işyeri de sular altında kaldı. İlçe merkezinde caddelerde sel suları yarım metreyi bulurken, çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. İşyerlerini su basan esnaflar, " Burası her şiddetli yağışta bu duruma geliyor. Geçen yıl aynı yeri sel bastı. Büyük oranda maddi zarara uğradık. Logarlar biriken suyu taşıyamıyor. Yetkililerin bir an önce bu sorunu çözmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Şanlıurfa'da şimşek fırtınası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından gece saatlerinde kent merkezinde de sağanak yağış etkisini gösterdi. Aralıklarla bastıran sağanak yağışta herhangi bir sel felaketi yaşanmazken, şimşek çakması uzun süre sürdü.

Siverek'te şiddetli yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağış, ilçenin birçok bölgesinde sel felaketlerinin yaşanmasına neden oldu. Siverek'te akşam saatlerinde başlayan fırtınanın ardından aniden bastıran yağmur, ilçede yaşamı felç etti. Yaklaşık yarım saat süren şiddetli yağmur, yaklaşık 200 ev ve işyerinin su baskınına uğramasına yol açtı. İlçenin en büyük bulvarı olan İnönü Bulvarı, yarım saatlik yağışla birlikte suyla dolunca araçlar hareket edemedi. Yağıştan dolayı bulvar üzerinde maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Ağaçlar devrildi, camiyi su bastı

Şiddetli yağmur, bayram alışverişi nedeniyle dışarıda bulunan vatandaşların mağdur olmasına yol açtı. Ani yağmur nedeniyle kaldırımlarda vatandaşlar, ayakkabı ve çoplarını çıkararak evlerine ulaşmak için koşmaya başladı. Cadde üzerinde bulunan ağaçlar devrilip yollara savurulurken, ilçe merkezinde bulunan Sulu Cami'de sağanak yağış nedeniyle su baskını yaşandı. Yağışlardan dolayı ilçe merkezinde elektrik hatları zarar gördü. İlçede bir süre enerji kesintisi yaşandı.

Kriz masası oluşturuldu Sağanak yağışın ardından Siverek Kaymakamlığı kriz masası oluşturdu. Siverek Belediyesi ise 100 kişilik ekip kurarak sel felaketlerinin yaşandığı ev ve iş yerlerinde müdahalede bulunarak hasar tespiti yapacak.

İstanbul'daki trafik kazasında 5 yaralı

İstanbul'da gece vakti yaşanan kazada biri ağır olmak üzere beş kişi yaralandı. Kaza, saat 02:30 sıralarında D-100 karayolu Ankara istikameti Maltepe mevkiinde meydana geldi.

Yapılan çalışma nedeniyle daraltılan yolda, Tekin Şen kullandığı Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı'na giden İETT otobüsü sağ şeritte ilerleyen 2 araca çarptı. Kazaya karışan 34 GL 3170 plakalı aracı şoförü Yolcu Yıldırım ağır şekilde yaralanırken, 34 DD 4146 diğer araçta bulunan 1'i çocuk 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Ağır yaralı Yıldırım olay yerine gelen ambulansla Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası, olay yerinde incelemelerin sürdüğü esnada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç daha direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Bu kazalarda yaralanan olmadı.