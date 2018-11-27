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GAZİANTEP'TE YOĞUN SİS UÇAK SEFERLERİNİ AKSATTI

Gaziantep'te etkili olan ve görüş mesafesinin 20 metrenin altına düşmesine yol açan sis, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, uçak seferlerinde aksama meydana geldi

27 Kasım 2018 13:14

Gaziantep\'te etkili olan ve görüş mesafesinin 20 metrenin altına düşmesine yol açan sis, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, uçak seferlerinde aksama meydana geldi. Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarının sis lambalarını yakarak, yollarda ilerlemeye çalıştı. Sis nedeniyle uçak seferlerinde aksama olurken, kentte hava sıcaklığı, 10 dereceye düştü. Polis ekipleri, trafikte önlem alarak, sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.

Görüntü Dökümü:
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- Trafikteki araçlar
- Caddelerin havadan görüntüsü
- Yayaların siste yürümesi
- Genel ve detay görüntüler
(Haber - Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP- DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 257 MB

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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