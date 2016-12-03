Gaziantep'te yakıt tankeri patladı

Gaziantep'te bir otopark içerisindeki akaryakıt deposunda çıkan yangında bir yakıt tankeri patladı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep-Adıyaman karayolu 10. kilometresinde, yolun kenarında bir özel nakliye firmasına ait otoparkta bulunan yakıt deposu henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Alevlerin otopark alanında bulunan plakasız akaryakıt tankerine sıçraması üzerine tanker patladı. Patlama üzerine park alanındaki 27 EY 056 ve 27 D 9356 plakalı yolcu otobüslerinin ön kısımları alev aldı.

Otopark çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında, yakıt tankeri kullanılmaz hale gelirken, iki yolcu otobüsünün ön kısmında hasar oluştu.

Yangına müdahale eden otopark çalışanlarından Mehmet Serpici'nin ise vücudunda hafif yanıklar oluştu.