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Gaziantep'te uyuşturucuya 5 gözaltı

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te polis tarafından durdurularak aranan 2 araçta uyuşturucu ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı

29 Aralık 2017 19:22

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP\'te polis tarafından durdurularak aranan 2 araçta uyuşturucu ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenilerek durdurulan plakası açıklanmayan araçta arama yaptı. Yapılan aramada 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplara el koyan polis, araçtaki M.F.G. ve D.G.\'yi gözaltına aldı. Ekipler, durdurdukları başka bir araçta ise 69 gram eroin ve 92 gram morfin maddesi ele geçirdi. Uyuşturuculara el koyan ekipler bu araçtaki V.A., M.K. ve R.K.\'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.

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