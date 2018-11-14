Gaziantep'te uyuşturucuya 4 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, polisin uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4\'ü, tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik ilk operasyon Güneş Mahallesi\'nde düzenlendi. Bir eve yapılan baskında E.A., D.K. ve Ö.Ö.\'yü gözaltına alan polis, yaptığı aramada uyuşturucu, 1 tüfek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para buldu. Yapılan incelemede, gözaltına alınan şüphelilerden E.A.\'nın \'basit yaralama, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, tutuklu ve hükümlünün kaçması, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi\' gibi suçlardan da arandığı da tespit edildi. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.K. ve Ö.Ö. serbest bırakılırken, E.A. ise tutuklandı.

Düztepe Mahallesi\'nde bir simitçi dükkanına yapılan operasyonda ise uyuşturucu hap ve bıçak ele geçirildi, B.G. ve B.K. gözaltına alındı. Polisin sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Polisin, İnönü Mahallesi\'ne düzenlediği operasyonda ise M.Ü., uyuşturucu ve kurusıkı tabanca ile yakalandı. Emniyette sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen M.Ü., \'uyuşturucu madde ticareti yapma\' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.



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