Gaziantep'te uyuşturucuya 3 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, polis tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5\'i tutuklandı.

Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Turan Emeksiz ve Sakarya mahallelerinde 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda; uyuşturucu, tüfek ve para ele geçiren polis 8 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5\'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken; K.Y., A.Y. ve S.Ş. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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