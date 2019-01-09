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Gaziantep'te uyuşturucuya 2 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda bir miktar eroin ele geçirildi

09 Ocak 2019 15:34

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda bir miktar eroin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2\'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotim ekipleri Kozanlı Mahallesi\'nde durumundan şüphelendiği M.L.\'yi durdurarak arama yaptı. Üzerinden eroin çıkan M.L. emniyette verdiği ifadesinde uyuşturucuyu satın aldığı adresi söyledi. Polis ekipleri bir süre takip altında tuttuğu eve operasyon yaptı. Ekipler evde yaptığı aramada kağıtlara sarılı satışa hazır eroin ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler evdeki M.Ç., A.D., A.K., N.K.\'yı da gözaltına aldı.  Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D. ve M.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest kaldı.

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