Gaziantep'te uyuşturucuya 2 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Gaziantep-Nizip karayolunda uygulama noktası oluşturan ekipler, plakası açıklanmayan bir aracı durdurdu. Ekiplerin eğitimli narkotik köpeği \'Bady\' yardımıyla araçta yapılan aramada 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis araçtaki 2 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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