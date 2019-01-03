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Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polisin uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı

03 Ocak 2019 14:10

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te polisin uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 1\'i tutuklandı. 
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri, Barış Mahallesi\'nde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları evden çıkan C.Ç.\'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada alüminyum folyoya sarılı metamfetamin ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan ampul aparatı ele geçirdi. C.Ç.\'nin ifadesi doğrultusunda operasyon düzenleyen polis, evde bulunan E.D., M.Y., E.B. ve M.S.C.S.\'yi de yakaladı. Adreste yapılan aramalarda 3 cep telefonu, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 315 TL para, 1 av tüfeği, tüfeğe ait 2 şarjör, 26 dolu kartuş, 1 tabanca, 1 şarjör, 3 alüminyum folyoya sarılı metamfetamin, 2 uyuşturucu madde içiminde kullanılan ampul aparat ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.D. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

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