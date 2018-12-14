Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'in Şahinbey ilçesinde, polisin düzenlediği 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 1865 lira para, 1 pompalı tüfek, 2 kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden 2\'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Gümüştekin Mahallesi ve Ulaş Mahallesi\'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını aldı. Yapılan araştırmalarla belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Y.A., M.K. ve E.Ş.\'yi gözaltına aldı.Evlerde yapılan aramalarda, 320 gram esrar, 21 gram metamfetamin, 1 pompalı tüfek, 50 dolu kartuş, 2 kurusıkıdan çevirme silah, bu silahlara ait 108 fişek, 1 kurusıkı tabanca ve 35 fişek ile bin 865 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ş. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Y.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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