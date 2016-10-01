Gaziantep'te tutkal fabrikasında yangın; yaralılar var

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tutkal fabrikasında, akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangında 5 kişi yaralandı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, yangında 2 itfaiye aracının bir tarafının yandığını söyledi.

Yılmaz, yangında hafif şekilde yaralanan 5 personellerinin ve bir fabrika çalışanının ambulansla kaldırıldıkları 25 Aralık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını aktardı. Çalışanlarının durumlarının iyi olduğunu ve yanık ünitesinde tedavilerinin sürdüğünü belirten Yılmaz, şunları dile getirdi:

"Fabrikaya 50 tonluk bir malzeme getiyorlar. O esnada yangın çıkıyor. Şu andaysa yangın kontrollü bir şekilde devam ediyor. Ekiplerimiz yangına köpük ve kimyevi tozlarla müdahale ediyor."