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Gaziantep'te tutkal fabrikasında yangın; yaralılar var

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor

01 Ekim 2016 23:37

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tutkal fabrikasında, akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangında 5 kişi yaralandı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, yangında 2 itfaiye aracının bir tarafının yandığını söyledi.

Yılmaz, yangında hafif şekilde yaralanan 5 personellerinin ve bir fabrika çalışanının ambulansla kaldırıldıkları 25 Aralık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını aktardı. Çalışanlarının durumlarının iyi olduğunu ve yanık ünitesinde tedavilerinin sürdüğünü belirten Yılmaz, şunları dile getirdi:

"Fabrikaya 50 tonluk bir malzeme getiyorlar. O esnada yangın çıkıyor. Şu andaysa yangın kontrollü bir şekilde devam ediyor. Ekiplerimiz yangına köpük ve kimyevi tozlarla müdahale ediyor."

 

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