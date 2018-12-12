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Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te, önünde ilerleyen kamyonete arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

12 Aralık 2018 20:39

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP\'te, önünde ilerleyen kamyonete arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şehir merkezine ilerleyen Atakan Uncuoğlu yönetimindeki 34 GA 4041 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Hamis Yalgın\'ın kullandığı 27 C 6591 plakalı mermer yüklü kamyonete çarptı. Sürücüler kazada yaralanmazken, hafif ticari araçta bulunan isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralı olarak  ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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