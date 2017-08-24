Gaziantep'te toprağa gömülü cenin bulundu

Metin Faruk TAMER- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te metruk bir evin bahçesine Suriyeli aile tarafından gömülen 7 aylık olduğu belirtilen cenin bulundu.

Şahinbey İlçesi\'ne bağlı Gültepe Mahallesi\'ndeki metruk bir evin bahçesine cenin gömüldüğü ihbarını alan polis harekete geçti. Olay yerine gelen polisler, çevreyi güvenlik şeridi ile kapatırken, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı kazıda beze sarılmış 7 aylık olduğu belirtilen cenin bulundu. Gömüldüğü yerden çıkarılan cenin, incelemelerin ardından poşete konularak Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada cenini toprağa Suriyeli Zuke Bekir isimli kadın ve eşi Ahmet El Hasna\'nın gömdüğü tespit edildi. Suriyeli çift, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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