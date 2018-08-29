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Gaziantep'te terör operasyonu: 8 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polis tarafından terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5’i Suriyeli 8 kişi gözaltına alındı

29 Ağustos 2018 22:47

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, polis tarafından terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5’i Suriyeli 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstihbarat, Özel Harekât, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme şube müdürlükleri ve bomba imha uzmanlarının da katılımıyla, kent merkezinde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, önümüzdeki günlerde provokatif eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilen, PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde faaliyetlerde bulunduğu, illegal yollardan yurda geldikleri, terör örgütüne eleman temini faaliyetleri yürüttüğü yönünde bilgiler elde edilen, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaparak halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptığı tespit edilen 2’si Suriye uyruklu 4 kişi ile DEAŞ, HTŞ (El-Nusra) terör örgütleri adına Suriye’de eylem ve faaliyetlerde bulunduğu, illegal yollardan yurda geldikleri ve örgüte eleman temini faaliyetleri yürüttüğü yönünde bilgiler elde edilen 3’ü Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5’i Suriyeli 8 şüpheli, işlemleri için emniyete götürülürken, evlerinde yapılan aramada ise 1 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 36 fişek ve çok sayıda PKK/KCK, DEAŞ, HTŞ (El-Nusra) terör örgütü içerikli doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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