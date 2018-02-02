T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziantep'te STK'lardan Mehmetçiğe dua

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, bir araya gelen çeşitli sivil toplum örgütleri  'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için dua ederek destek açıklamasında bulundu

02 Şubat 2018 20:07

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, bir araya gelen çeşitli sivil toplum örgütleri  \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için dua ederek destek açıklamasında bulundu.
Çeşitli sivil toplum örgütü mensupları, Şeyh Fetullah Camisi\'nde kılınan cuma namazının ardından cami avlusunda bir araya gelip \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek verdi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Cihannüma Derneği Bölge Başkanı Mustafa Bozgeyik, Türkiye düşmanlarının, ülkenin güney sınırlarında terör devleti oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.
Yabancı devletlerin, terör örgütü DEAŞ ile mücadele bahanesiyle terör örgütlerine silah yardımı yapmasına tepki gösteren Bozgeyik şunları dedi:
\"Güç mücadelesinde bu defa küresel güç odaklarının yeni piyonu PYD, YPG ve PKK sahnededir. Yerli iş birlikçileri ise, geçmişteki rollerinin dışında barış seviciliği rolüne soyunmuşlardır. Yüzyıllardır mazlumlara umut, zalimlere korku veren bu millet elbette kendi coğrafyasında tekrardan zulme fırsat vermeyecek terör yuvalarında boğarken, yöre insanlarına huzur güvenlik ve refah getirecektir. Bu niyetle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından ÖSO ile birlikte Suriye\'nin kuzeyinde, ulusal ve bölgesel güvenliğimize yönelik tehdit oluşturan terör unsurlarının yok edilmesine ve sınır güvenliğimizin sağlanmasına yönelik Zeytin Dalı Harekâtı başlatılmıştır. Burada bulunan STK başkanlarımızla birlikte bu harekâtın sonuna kadar destekçisi olduğumuzu bildiririz.\"
Grup, yapılan açıklamanın ardından harekâta katılan askerler için dua etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyyüp BURUNGAZİANTEP DHA GAZİANTEPDalı HarekatıFetullah CamisiDalı HarekâtıGrupCihannüma Derneği Bölge Başkanı Mustafa Bozgeyik TürkiyeYabancıDEAŞBozgeyikPYD YPGPKKYerliYüzyıllardırBuTürk Silahlı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24