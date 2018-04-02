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Gaziantep'te skandal broşür: Çocuğunuzu zorunlu eğitimden koruyun ki cehennemde yanmayın!

Broşürlerde Nevruz'un "kafir bayramı" olduğu öne sürüldü

02 Nisan 2018 13:19

'FETÖ' ile mücadele devam ederken çeşitli tarikat ve cemaatler broşür dağıtmaya devam ediyor. Gaziantep'te parklar ve meydanlarda vatandaşlara dağıtılan broşürlerde dikkati çeken sözler yer aldı. “İçinde bulunduğumuz çağda demokrasi bir kurttur, okullar bir kurttur, okullardaki putlar bir kurttur” ifadelerinin yer aldığı broşürde, “Çocukları zorunlu eğitimden koruyun ki cehennem ateşinde yanmayasınız" dendi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre broşürde velilere “Çocukları zorunlu eğitimden koruyun ki cehennem ateşinde yanmayasınız. Çocuklarınızı okullara göndermeyin” çağrısı yapıldı. Milli Eğitim Kanunu içinde “Bu eğitim kurumları kimin ilkelerine önem veriyor?” ifadeleri yer alıyor.

Tahrik etmek için babalara ise şöyle seslenildi: “Ey baba sen hâlâ çocuklarını bu okullara göndermeye devam mı edeceksin? Bir daha düşün.”

Broşürlerde Nevruz'un “kafir bayramı” olduğu da öne sürüldü. Öte yandan Gaziantep'teki Ümit Derneği, bütün okullarda Said-i Nursi'nin kitabı üzerine bir yarışma düzenledi.

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