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Yaşam

Gaziantep'te takip edilen IŞİD'liden polise silahlı saldırı

Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor

13 Temmuz 2016 17:03

Gaziantep’te, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Hüseyin Gümüş, takip ettiği IŞİD’in hücre evinden çıkan bir örgüt mensubunun silahlı saldırısında ağır yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Olay, öğle saatlerinde Üçoklar Mahallesi 47 nolu sokakta meydana geldi. TEM Şubesi’nde görev yapan sivil polis memuru Hüseyin Gümüş, IŞİD ile irtibatlı olduğu saptanan kişilerin kullandığı hücre evini takibe başladı. Polismemuruna öğle saatlerinde, hücre evi olarak kullanılan müstakil evin bulunduğu sokakta sürdürdüğü takip sırasında, dışarı çıkan 17 yaşlarında adının H.Ç. olduğu ileri sürülen IŞİD’li tarafından, tabancayla 2 el ateş edildi. Kurşunlardan biri polis memuru Gümüş’ün başına, diğeri de vücuduna isabet etti. Polis memuru ağır yaralanırken, saldırgan terörist ise iddiaya göre evin avlusundaki motosiklet ile kaçtı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, ağır yaralı polis memurunu ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı polis memuru ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Saldırının ardından Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ve polis müdürleri de yaralı polis memurunun bulunduğu hastaneye gelerek doktorlardan bilgi aldı.

Polis ekipleri de saldırının olduğu sokak ve çevresini yaya ve araç ulaşımına kapatarak inceleme başlattı. Olası saldırı ihtimaline karşı çelik yelek giyen ve uzun namlulu silahlarla görev yapan polis, sokakta ve IŞİD’lilerin kullandığı belirtilen evde araştırma yaptı. Polis ekipleri ayrıca saldırının olduğu bölgeye yakın noktalarda şüpheli gördüğü araçları durdurarak aradı, şüpheli kişilerin de üzerini arayıp kimliklerini kontrol etti.

Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için kent genelinin yanı sıra gidebileceği çevre il ve ilçelerde güvenlik güçlerinin çalışması devam ediyor.

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