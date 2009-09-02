Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü 12 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki silahlı kavgada, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Yukarı Bilenler köyünde, muhtarlık seçimi nedeniyle aralarında husumet bulunan aileler arasında taş, sopa ve silahlı kavga çıktı.

Kavgada taş ve sopa darbelerinin yanı sıra pompalı tüfekle vurulan Şevket Yıldırım (26), Ömer Yaşar (15), Nursel Yıldırım (13), Hüseyin Vural (46), Fatma Yaşar (51), Murat Yıldırım (15), Bestami Yaşar (14), Cemal Yaşar (43), Mehmet Yıldırım (37), Şeyhmus Yaşar (9), Hatice Yaşar (47), Hüseyin Yaşar (62), Haydar Can (63), Ersin Yaşar (26) yaralandı.



Gaziantep 25 Aralık ve İslahiye Devlet hastaneleri ile Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şevket Yıldırım ve Şeyhmus Yaşar hayatını kaybetti.

Kavgaya karıştıkları belirlenen 8 kişiyi gözaltına alan jandarma, köyde yoğun güvenlik önlemleri aldı.