Gaziantep'te sel can aldı

T24 -



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Boğaziçi beldesinde şiddetli yağış nedeniyle taşan dere suları sele neden oldu.





Selden dolayı Kurna Mahallesi'nde Ramazan Uysal ve Ferhat Cevher'e ait evlerde büyük hasar meydana geldi. Sel sularına kapılan Ali Uysal (40) hayatını kaybetti.





Sel sularından yaralı kurtarılan Emine ve Nurgül Dinler, İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Sivil Savunma İl Müdürlüğü ve DSİ'ye ait ekipler beldede önlem aldı.







Yüzlerce kişiyi itfaiye kurtardı





Şiddetli yağış nedeniyle ulaşıma kapanan İpekyolu'nda araçlarda mahsur kalan 100'ü aşkın kişi, itfaiye ekipleri tarafından bot ve iş makineleriyle kurtarıldı.





Gece boyunca devam eden ve sabah şiddetini artıran yağış sonrasında Kayaönü, Yeni Adliye ve Yeşilova köprülü kavşakları su bastı. Kavşaklarda su içinde kalan araçlar, İpekyolu ve bağlantı yollarının trafiğe kapanmasına neden oldu.





Yeni Adliye Köprülü Kavşağın alt geçidinde, öğrencileri taşıyan 2 otobüs, 2 minibüs ve bir otomobil suyun içinde kaldı.





Yolu trafiğe açmak, araçlar içinde mahsur kalanları kurtarmak için harekete geçen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ile Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, yolda kalan araçlar nedeniyle kavşaklara güçlükle ulaştı.





İtfaiye ve GASKİ görevlileri, Yeni Adliye Köprülü Kavşak'ta mahsur kalan, içerisinde öğrencilerin de bulunduğu 60 kişiyi botlarla ve iş makineleriyle, Yeşilova Köprülü Kavşakta suyun içinde kalan araçlardaki 40'dan fazla kişiyi de iş makineleriyle kurtardı.





Saatlerce ulaşıma kapalı kalan İpekyolu, mahsur kalanların kurtarılmasının ardından gerçekleştirilen su boşaltma çalışmaları sonucunda, tek yönlü olarak trafiğe açıldı. Karayolunun ulaşıma kapalı bulunan güzergahında, çok sayıda araç yolun trafiğe açılmasını bekliyor.





Bir kişi yaralandı





İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Tarık Baloğlu, şiddetli yağış sırasında iş yerinin önünde sele kapılan Ferhat Danacı'nın (29) belinden yaralandığını söyledi. Baloğlu, Ferhat Danacı'nın tedavisi için 112 Acil Servis ekibi tarafından, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını bildirdi.





Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli yağışın ardından kenti çevreleyen yüksek kesimlerden kent merkezine çok yoğun yağmur suyu akışı olduğunu, kentteki çok sayıda ev ve iş yerini su bastığını belirtti.





Kurdukları 20 ekibin, 50 iş makinesiyle yağış sonrasında zor durumda kalan vatandaşların yardımına koştuğunu ifade eden Karakuş, yağış nedeniyle kapanan yolları açmak, ev ve iş yerlerini basan suları boşaltmak için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.





Karakuş, kentin değişik yerlerinden çok sayıda su baskını ihbarı aldıklarını vurgulayarak, ''Ekiplerimiz en yoğun çalışmayı İpekyolu'ndaki köprülü kavşaklarda gerçekleştirdi.





Bu kavşaklarda araçlarda mahsur kalan, içerisinde öğrencilerin de bulunduğu 100'ü aşkın kişiyi kurtardık'' dedi.





Gaziantep'te gece boyunca aralıklı olarak süren ve sabah saatlerinde şiddetlenen yağış nedeniyle, kent merkezinin yanı sıra köylerde de bazı evleri su bastığı, selden meyve bahçelerinin zarar gördüğü öğrenildi.







İslahiye-Adana tren seferleri iptal edildi





Gaziantep'in İslahiye ilçesi ile Adana arasında yapılan tren seferleri, şiddetli yağış sonucu meydana gelen heyelan dolayısıyla iptal edildiği bildirildi.





İslahiye Kaymakamı Resul Kır, sel dolayısıyla evleri zarar gören vatandaşların zararının karşılanacağını söyledi.







Osmaniye'de etkili yağış





Osmaniye'nin Düziçi ve Bahçe ilçelerinde son 24 saatte metrekareye yaklaşık 170 kilogram yağış düşerken, çok sayıda ev ve iş yeri ile ekili alan ve meyve bahçesi sular altında kaldı.





Düziçi Kaymakamı Nevzat Şengök, yağış nedeniyle kent merkezindeki Cumhuriyet ve Uzunbanı mahallelerindeki toplam 25 ev ve 30 iş yerini su bastığını belirterek, Yarbaşı beldesinde de dere yataklarının taşması sonucu çok sayıda ekili alanın zarar gördüğünü söyledi.







Sel sularında kayboldu





SİİRT - Siirt'in Baykan ilçesinde derenin taşması sonucu sel sularına kapılan bir kadın kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, Baykan'ın içinden geçen Bitlis Deresi sağanak yağış nedeniyle taştı.





Derenin taşmasıyla ilçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve köylere ulaşımı sağlayan köprünün yakınlarında sel sularına kapılan Muhabbet Göktekin (50) kayboldu.





Göktekin'in bulunması için arama kurtarma çalışmalarına başlandı.





Öte yandan Siirt Valisi Musa Çolak ve Baykan Kaymakamı Murat Süzen, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.







Dere taşınca okulu su bastı





Muş'un Sungu beldesinde derenin taşması sonucu su baskını meydana gelen okulda, eğitime bir gün ara verildi.





Edinilen bilgiye göre, bölgede bir haftadır etkili olan sağanak nedeniyle Sungu Deresi'nin taşması sonucu yakınında bulunan Sungu İlköğretim Okulu'nda su baskını meydana geldi.





Okul yöneticileri de su seviyesinin yükselmesi üzerine okulda bulunan önemli evrakları okuldan çıkararak, güvenli bir yere taşıdı. Okulda bulunan öğrenciler de Sungu Belediyesine ait iş makineleriyle okuldan çıkarılarak evlerine götürüldü.





Bu arada, bölgede bulunan ve derenin taşması sonucu evlerinde su baskını meydana gelen vatandaşlar da tahliye edildi.







Şırnak'ta 1 kişi kayboldu





Şırnak'ın Uludere ilçesinde, sel sularına kapılarak dereye düşen belediye aracındaki 2 kişiden 1'i kayboldu.





Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Ürek yönetimindeki Uludere Belediyesine ait araç, Kalemli köyü yakınlarında seyir halindeyken aşırı yağışların oluşturduğu sel sularına kapılarak dereye düştü.





Araç şoförü Ürek, hafif yaralı olarak kurtulurken, araçta bulunan Murat Paksoy ise sel sularına kapılarak kayboldu.





Paksoy'u arama çalışmaları sürüyor.







Antalya için meteorolojik uyarı





Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Antalya'nın batı ilçelerinde akşam üzeri sağanak, akşam da fırtına beklendiğini bildirdi.





Meteoroloji, denizciler ve balıkçıları da uyardı. Halen kuzey yönlerden kuvvetli şekilde esen rüzgarın, öğleden sonra fırtına şeklinde esmeye başlayacağının kaydedildiği açıklamaya göre rüzgar, yıldız ve karayelden 6-8 kuvvetinde ve saatte 27-40 deniz mili hızla esecek. Deniz kaba, açıklarda çok kaba dalgalı, dalga yüksekliği 2,5-4,5 metre dolayında olacak.





Hava parçalı bulutlu, Antalya Körfezi'nde öğleden sonra, kısa süreli hafif sağanak ve gökgürültülü sağanak geçecek. Görüş uzaklığı 10 kilometre, yağış anında 3-5 kilometre civarında olacak. Rüzgar yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedecek.







Adana'da etkili yağış





Adana'nın İmamoğlu ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle 84 ev ve iş yeri sular altında kaldı.



