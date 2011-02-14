-GAZİANTEP'TE RAYLI SİSTEM BAŞLIYOR GAZİANTEP (A.A) - 14.02.2011 - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, yapımına geçen sene başlanan hafif raylı sistemin 1 Marttan itibaren yolcu taşımaya başlayacağını söyledi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey, belediye meclis toplantısında, hafif raylı sistem çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Güzelbey, şöyle konuştu: ''Bazı sıkıntıların doğmasından dolayı sistemin devreye girmesi biraz uzadı. Raylı sistem suni çimleme çalışmalarını bitirerek durak çalışmalarında da son aşamaya yaklaşıldı. Bu çerçevede yolcu taşıma seferleri 1 Mart 2011 tarihinde başlayacak. Vatandaşlarımızın hem hafif raylı ulaşımından hem de manyetik kart sistemi kullanımına sağlıklı alışabilmeleri için bir süre ücretsiz hizmet verilecek.'' Hafif raylı sistem güzergahında trafik sorunlarını göz önünde bulundurarak bazı yerlere tel örgüsü yaptıklarını dile getiren Güzelbey, ''Bazı yerlere yapmadık. Şu an itibariyle hizmet verecek 10 adet vagonumuz hazır. 1 Mart itibariyle raylı sistem ulaşımı hizmette olacak'' dedi. Bu arada, Türk–Alman ilişkilerine yaptığı katkılardan dolayı Güzelbey'e verilen liyakat nişanı için, Almanya Uyum ve Göçten Sorumlu Bakanı Prof. Dr. Maria Böhmer tarafından kutlama mektubu okundu. Yapılan çalışmaların yabancılar tarafından ilgi ve önem verilmesinin Gaziantep adına son derece önemli gördüğünü ifade eden Güzelbey, şöyle dedi: ''Şehrimizde her kesimle olan diyaloğumuzun yanında Almanya'daki Türklere olan sahiplenmemiz, onların yanında olmamız Alman yetkililerin dikkatini çekmiş. Bu ödülü yalınızca bir olayla sınırlandırmamak gerekiyor. Bu ödül birkaç durumdan dolayı verildi. Almanya'daki kardeş şehrimiz Duisburg ve bir diğer dostluk kurduğumuz Ludwingshafen şehrindeki ilişkilerimizin çok büyük önemi var.'' Akdeniz'e Kıyısı Olan Ülkelerin Bölgesel ve Yerel İdareleri'nin Kurmuş Olduğu Birlik'e(ARLEM) raportör olarak seçildiğini belirten Güzelbey, şöyle devam etti: ''AB ve 16 Akdeniz ortaklarından 84 üyeden oluşan ARLEM, AB ile Akdeniz'in bilhassa güneyi ve doğusunda kıyısı olan ülkelerin seviyelerinin çok açılmaması, dolayısıyla arada büyük farklar oluşmamasını hedefleyen ve Akdeniz'in kirletilmemesini amaçlayan çok önemli bir kuruluştur. Çok önemli ve kapsamlı olan bu görev Gaziantep'e verilen değeri ve Gaziantep'in uluslararası planda kazanmakta olduğu şöhreti vurgulaması açısından çok anlamlıdır. Kurumsal bir zeminde Avrupa-Akdeniz ortaklığına, bölgesel ve yerel yönetimlerin rolünü de katma hususundaki taleplere bir cevap olan ARLEM'in böyle bir görevi Gaziantep'e uygun görmeleri kentimiz için bir prestijdir.''