Gaziantep'te polise ikinci saldırı!

Gaziantep'te devriye görevini yapan polis aracına içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden ateş açıldı. Çıkan çatışmanın ardından kaçan kişilerden 1’i yakalandı. 2 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Hürriyet’ten Hasan Kırmızıtaş’ın haberine göre, bugün Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan saldırının gerçekleştiği Gaziantep’te ikinci bir saldırı olayı da saat 19.30’da devriye görevini sürdüren polis aracına gerçekleştirildi.

Kavaklık Mahallesi’nde devriye gezen polis aracına yanından geçen bir otomobilden silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateşe polislerde anında karşılık verdi. Kısa süre yaşanan çatışmanın ardından saldırganların bulunduğu otomobil ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.

1 kişi yakalandı

Polis ekiplerinin peşine düştüğü otomobil fazla uzaklaşamadan Kavaklık Mahallesi’nde ara sokakta durduruldu. Yaya kaçmaya çalışanlan saldırganlardan 1’i yakalanarak gözaltına alındı. Kaçan 2 saldırganın yakalanması için bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi ile geniş çaplı operasyon başlatıldı.