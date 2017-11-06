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Gaziantep'te PKK operasyonunda 2 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polis tarafından, terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı

06 Kasım 2017 21:11

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, polis tarafından, terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2\'si, tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü propagandası yapan 2 kişinin tutuklandığı belirtilerek şöyle denildi:
\"Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' ve \'silahlı terör örgütü propagandası yapmak\' suçlarından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2\'si sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 1\'i hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır.\"

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