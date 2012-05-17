Gaziantep'te patlama: 1 ölü, 7 yaralı

Gaziantep'te oto tamircilerinin bulunduğu sokaktaki bir işyerindeki sanayi tüpünün patlaması sonucu 1 kişi öldü, 6'sı ağır 7 kişi de yaralandı.

Gaziantep merkezde 'eski garajlar' olarak da bilinen, oto tamircilerinin faaliyet gösterdiği Kolejtepe Mahallesi Gökerler Sokak 35 numaralı işyerinde meydana geldi.

Sanayi tüpünün büyük bir gürültüyle infilak etmesi sonucu yakınında bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir işçi, patlamanın şiddetiyle işyerinin karşısındaki 10 metre yükseklikteki otoparka fırlayarak can verdi.

Patlamada yaralanan 6'sı ağır 7 kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Çevrede büyük korku ve panik yaratan patlamanın yaşandığı yerde gelerek incelemelerde bulunan Gaziantep Emniyet Müdürü Süleyman Oğuz, "Gaz sıkışması kaynaklı bir sanayi tüpünün patladığını düşünüyoruz. Olayla ilgili teknik inceleme sürüyor" dedi.

Hayatını kaybeden işçinin ismi belirlenemezken, yaralıların isimleri şöyle açıklandı: Özkan Dal (22), Eyüp Karakaş (20), Oğuz Açık (27), Bayram Ekiciler (22), Halil İbrahim Güzap (17), Mehmet Ali Servet (12), Yunus Doğan (22).