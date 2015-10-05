T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Osmaniye ve Gaziantep'te saldırı; 2 asker hayatını kaybetti

Saldırıların ardından iki bölgede de operasyon başlatıldı

05 Ekim 2015 13:42

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda bir asker şehit oldu. Osmaniye'de yaşanan çatışmada ağır yaralanan Er Ufku Demirel, şehit oldu.

Amanos Dağları'nda arazi arama tarama faaliyeti yürüten jandarma özel harekat birliğine, uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunuldu.

Açılan ateş sonucu yaralanan bir asker, helikopterle Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı asker, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldı.

Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'nda PKK'lılarla girdiği çatışmada ağır yaralanan Er Ufku Demirel, tedavi gördüğü Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde şehit oldu.

Bugün sabah saatlerinde Zorkun Yaylası'nda jandarma kuvvetleriyle PKK'lılar arasında çatışma çıktı. Çatışmada Ufku Demirel isimli er ağır yaralandı. Osmaniye'deki ilk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edilen yaralı asker, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit erin cenazesinin memleketi Tokat'a götürüleceği öğrenildi.

 

ETİKETLER

özel harekat birliğigaziantepaskerşehitöldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24