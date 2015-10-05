Osmaniye ve Gaziantep'te saldırı; 2 asker hayatını kaybetti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda bir asker şehit oldu. Osmaniye'de yaşanan çatışmada ağır yaralanan Er Ufku Demirel, şehit oldu.

Amanos Dağları'nda arazi arama tarama faaliyeti yürüten jandarma özel harekat birliğine, uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunuldu.

Açılan ateş sonucu yaralanan bir asker, helikopterle Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı asker, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldı.

Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'nda PKK'lılarla girdiği çatışmada ağır yaralanan Er Ufku Demirel, tedavi gördüğü Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde şehit oldu.



Bugün sabah saatlerinde Zorkun Yaylası'nda jandarma kuvvetleriyle PKK'lılar arasında çatışma çıktı. Çatışmada Ufku Demirel isimli er ağır yaralandı. Osmaniye'deki ilk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edilen yaralı asker, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit erin cenazesinin memleketi Tokat'a götürüleceği öğrenildi.