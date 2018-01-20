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Gaziantep'te otomobil takla attı: 1 ölü, 6 yaralı

NİZİP(Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip İlçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Ömer Bayındır öldü, 6 kişi ise, yaralandı

20 Ocak 2018 20:58

NİZİP(Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nizip İlçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Ömer Bayındır öldü, 6 kişi ise, yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Gaziantep-Nizip otoyolunda meydana geldi. Ömer Bayındır yönetimindeki 27 JC 834 plakalı otomobil, Akçakent Köprüsü\'nün kontrolden çıkıp takla attı. Kazada sürücü Bayındır ile otomobildeki 6 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Ömer Bayındır doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Bayındır\'ın cesedi otopsi için morga konulurken, diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

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