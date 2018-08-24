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Gaziantep'te otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 8 yaralı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, otomobil ile yolcu minibüsünün kafa kafaya  çarpışması sonucu 1 ağır, 8 kişi yaralandı

24 Ağustos 2018 23:03

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, otomobil ile yolcu minibüsünün kafa kafaya  çarpışması sonucu 1 ağır, 8 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Nizip karayolunun 4\'üncü kilometresinde meydana geldi. Nizip yönüne ilerleyen Mehmet Bozaslan yönetimindeki 31 KJK 27 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 19 BR 860 plakalı yolcu minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Her iki aracında hurdaya döndüğü kazada 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 1 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol ise araçların çekici ile kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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