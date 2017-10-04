Gaziantep'te 'öğrenci servisi' eylemi

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Dülük İlkokulu ve Ortaokulu\'nda eğitim ve öğretim gören 600 öğrenci ve velileri, taşımalı eğitim sistemi kapsamında servis verilmesi için eylem yaptı.

Dülük Mahallesi\'nde oturan 600 öğrenci, mahalleye 2 kilometre uzaklıkta bulunan, eğitim ve öğretim gördükleri Dülük İlkokulu ve Ortaokulu\'na yürüyerek gidiyor. Öğrenciler, ailelerinin maddi durumlarının yetersiz olması nedeniyle taşımalı eğitim sistemi kapsamında kendilerine öğrenci servisi verilmesini istedi. Velileriyle birlikte mahalle meydanında ellerinde dövizlerle eylem yapan öğrenciler, bir süre \"Servis istiyoruz\" sloganı attı.

Öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının bulunduğunu belirten ve kendisi de daha önce bu bölgede oturan avukat Umut Yılmaz, \"Bu okulda ulaşımla ilgili bir problem oldu. Okul, mahallenin 2 kilometre ilerisinde. Çocuklar okula gidip gelmekte, servis hizmetinden faydalanamıyor. Daha önce bunu mahalleli kendi arasında topladığı minibüsle yapmaya çalıştı. 14 kişilik servislere 50 kişi istifleyerek. Ancak mahallelinin minibüsü trafik ekipleri tarafından bağlanınca çocuklar okula gönderilemez hale geldi. Önümüz kış. Yarın yağmur ve çamur olacak. Çocukların en küçüğü 5-6 yaşında. Gaziantep\'te servis taşımacılığı yapılıyor. Oradaki rakam 250 lira. Mahallelinin 2 çocuğu olduğunda asgari ücretle geçinen aile aylık 500 lira servis ücreti verecek. Bu nedenle biz görevlileri sorumlu olan kişileri bir an önce gereğini yapmak için göreve davet ediyoruz. Bu çocukların servis ücretlerini karşılasın. Yoksa mahalleli çocuklarını okula göndermemeyi düşünüyor\" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ali Cibekir ise lösemi hastası oğlu ile bazı öğrencileri kendi aracıyla okula götürdüğü sırada \'S\' plaka olmadığı için polislerin 2 bin 600 lira para cezası kestiğini öne sürerek, \"Bu mahalle seçim zamanı isteniyor da okul zamanı dışlanıyor mu? Biz yardım bekliyoruz. Çocuklarımızı okula göndermek istiyoruz\" diye konuştu.

Mehmet Ali Demir de öğrencilerin mahalle dışında olan okula gitmekte güçlük çektiğini ve kışın okul yolculuğunun çileye dönüştüğünü anlattı.



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