Gaziantep'te lise öğrencisi baraj gölünde boğuldu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, imam hatip lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Celal Halhallı, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte girdiği Birecik Barajı Gölü'nde boğuldu.



Nizip İmam Hatip Lisesi'nde okuyan 11 öğrenci, kaldıkları pansiyondan izin almadan piknik yapmak ve serinlemek için bugün saat 14.00 sıralarında Birecik Baraj Gölü kenarındaki Belkıs Mesire alanına gitti. Burada piknik yapan öğrenciler, daha sonra yüzmek için yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan ve girilmesi yasak olan Birecik Baraj Gölü koyuna geldi. Bir süre baraj kenarında eğlenen öğrencilerden suya giren Celal Halhallı, bir anda akıntıya kapıldı. Halhallı'nın boğulma tehlikesi geçirdiğini gören arkadaşlarından bazıları genci kurtarmak için suya girdi. Ancak boğulma tehlikesi atlatan diğer öğrenciler de hemen sudan çıktı.



Sudaki Celal Halhallı, kısa sürede gözden kaybolurken, öğrenciler durumu telefonla jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve sivil savunma müdürlüğünden iki dalgıç, kaybolan genci aramaya başladı. Yaklaşık yarım saatlik arama sonucu Halhallı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz gencin cesedi, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından önce Nizip Devlet Hastanesi'ne oradan da otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

