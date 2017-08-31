Gaziantep'te, kurbanlık dolandırıcıları yakalandı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'in Oğuzeli İlçesi\'ne, bir besiciden 50 koyun alan ve parasını kent merkezinde vereceklerini söyledikten sonra kaçan 2 kişi, jandarmanın takibiyle yakalandı.

Oğuzeli\'nin Hacar Mahallesi\'nde besicilik yapan H.S., 50 küçükbaş hayvanı N.G. ve U.G. isimli kişilere sattı. İki kişi, anlaşmanın ardından 50 koyunu 2 kamyonete yükledi ve besici H.S.\'ye parasını kent merkezinde vereceklerini söyledi.

Anlaşmanın ardından kent merkezine giden ve burada N.G. ile U.G.\'yi bulamayan, telefonla da ulaşamayan H.S. dolandırıldığını anlayınca jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma, N.G. ile U.G.\'yi 50 koyunun kasalarında taşındığı 2 kamyonetle yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, koyunlar ise sahibi olan besiciye teslim edildi.

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