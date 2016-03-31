Gaziantep'te koruma talebine rağmen karısı ve 8 kişiyi öldüren koca yakalandı

Gaziantep'te 9 kişinin öldürülmesi olayının zanlısı olarak aranan Yusuf T., olaydan 55 gün sonra yakalandı.

Bir süredir İstanbul’da yaşadığı belirtilen Yusuf T., boşanma aşamasındaki eşi Tuğba T. ile yeniden barışmak için geldiği Gaziantep'te önce Düztepe Mahallesi'nde yaşayan Tuğba T.’ın teyzesinin evine giderek Tuğba T. (21), teyzesi Şenel Çakmak (36), amcaoğlu Turan T. (23) ve Ahmet Can Çakmak’ı (16) av tüfeği ile ateş ederek öldürmüş, ardından Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesinde yaşayan amcası Mustafa T.’ın (48) evine giderek, evde bulunan amcasını, yengesi Gülay T. (48), amcasının çocukları Furkan (16) ve Gül T. (13) ile Türkan Demir’i (22) öldürerek kayıplara karışmıştı.

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9 kişinin öldürülmesinde şüpheli olarak aranan Yusuf T., olayın ardından yaklaşık 55 gün sonra yakalandı. Gözaltına alınan Yusuf T., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.