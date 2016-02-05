Gaziantep'te koruma talebine rağmen karısı ve 8 kişiyi öldüren koca, 'çok tehlikeli' uyarısıyla aranıyor

Gaziantep’te cinnet getiren Yusuf T., boşanmak isteyen 21 yaşındaki eşi Tuba T.’nin kaldığı teyzesi Şenel Çakmak’ın (39) evini bastı. Yanındaki tüfeği ateşleyen Yusuf T., eşi Tuba, teyzesi Şenel Çakmak ile evde bulunan 16 yaşındaki Ahmet Çakmak ve 23 yaşındaki Duran T.’yi öldürdü, isimleri öğrenilemeyen 2 kişiyi de yaraladı. Polisin ’çok tehlikeli’ uyarısıyla her yerde aradığı katil zanlısı Yusuf Taş'ın 5 kişiyi daha öldürdüğü belirtiliyor.

Öldürülen Tuba T.'nin Cumhuriyet Başsavcılığı’na koruma başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Yusuf T.'nin aile fertlerini telefonla arayarak, "Oluk oluk kan akacak, kökünüzü kazıyacağım" diyerek tehdit ettiği iddia edildi. Yusuf T.’nin İstanbul’da yaşadığı ve garsonluk yaptığı, ayrı yaşadığı eşinin barışma talebine olumsuz yanıt verdiği ve eşi Tuğba T.'nin amcasının oğluyla evlendirilmek istenmesi üzerine İstanbul’dan gelerek cinayetleri işlediği ileri sürüldü.

Gaziantep’te özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Yusuf T., 4 yıl önce uzaktan akrabası Tuğba T. ile evlendi. 3 yıl önce Belinay adını verdikleri kızları dünyaya gelen çift, bir yıl önce İstanbul’a taşındı. İstanbul’da garsonluk yapmaya başlayan Yusuf T. ile eşi Tuğba arasında geçimsizlik başladı. Aile huzuru kalmayan Tuğba T. kızı Belinay’ı da alarak5 ay önce Gaziantep’e döndü ve teyzesi Şenel Çakmak’ın, kentin Düztepe Mahallesi’ndeki evinde yaşamaya başladı.

Bu sürede eşi Yusuf’un yakınlarıyla görüşmeyi sürdüren Tuğba T., onlara boşanmak istediğini söyledi. İddiaya göre eşinin kuzenleri bile Tuğba T.’yi haklı buldu. Yakınları, barışmak için aracı olmasını istediği Yusuf T.’yi eleştirdi ve boşanmalarını istedi.

Eşi Tuğba’nın yanı sıra yakınlarının bile kendisini haksız bulmasına öfkelenen Yusuf T., iddiaya göre sık sık telefonla ayrılmaları halinde Tuğba T. ve destek verenleri öldüreceği tehdidinde bulundu.

Koruma talebinde bulunacaktı

Yakınlarının anlattığına göre Tuğba T.’ye, eşi Yusuf’un tehdit telefonları son dönemde iyice sıklaştı. Bunun üzerine Tuğba T., yakınlarının da yönlendirmesiyle hem boşanma davası açma, hem de koruma talebinde bulunma kararı aldı. Bu karar için hazırlık yapan Tuğba T.’nin, savcılığa giderek tehdit edildiği için koruma talebinde bulunmak istediği, yakınları tarafından dile getirildi.

İstanbul’dan geldi katliam yaptı

İddiaya göre, tüm çabalarına rağmen eşini ve yakınlarını ikna edemeyen Yusuf T., dün İstanbul’dan Gaziantep’e geldi.

Telefonla ulaştığı eşi Tuğba T.’ye görüşme isteğini iletti ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine eşinin evinde kaldığı teyzesi 39 yaşındaki Şenel Çakmak’ı aradı.

Eşinin teyzesinin olumlu yanıt vermesi üzerine Yusuf T. dün gece yarısı Düztepe Mahallesi'ndeki eve gitti. Şenel Çakmak, 16 yaşındaki oğlu Ahmet Can Çakmak, 22 yaşındaki amcasının oğlu Turan T. ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 yakını ile kızı Belinay’ın da bulunduğu evde Yusuf T., eşi Tuğba’ya barışma ve yeniden bir araya gelme talebini iletti.

Ancak olumsuz yanıt alınca da pompalı tüfekle kızı Belinay hariç herkese peş peşe ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Tuğba T., Turan T., Şenel Çakmak ve Ahmet Can Çakmak öldü, ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Bu arada katil zanlısı Yusuf T.’nin ayrı yaşadığı eşinin amcasının oğluyla evlendirilmek istendiği de iddia edildi.

Sadece kızına ateş açmadı

Sadece evde bulunan 3 yaşındaki kızı Belinay’a ateş etmeyen Yusuf T., cinayetlerin ardından olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, evde 4 ceset ve 2 yaralıyla karşılaştı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ölenlerin cesetleri olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Aranırken 5 kişiyi daha öldürdü

Polis katliam yapan Yusuf T.’yi her yerde ararken, sabah saatlerinde kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Sam Mahallesi’nde, yaşayan Yusuf T.’nin kuzeni Türkan T.’nin çalıştığı halı atölyesine gitmemesi üzerine durum yakınlarına iletildi. Yakınları gittikleri evin önünde kan izleri görünce durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen ve çilingir yardımıyla içeri giren güvenlik güçleri evde Yusuf T.’nin amcası 45 yaşındaki Mustafa, yengesi 44 yaşındaki eşi Gülay ile kuzenleri 20 yaşındaki Türkan, 16 yaşındaki Furkan ve 14 yaşındaki Gül T.’nin cesetleriyle karşılaştı. Yapılan incelemede 5 kişilik ailenin tabanca ile açılan ateş ile uyurlarken öldürüldüğü belirlendi.

“Oluk oluk kan akacak”

Polis, 9 kişinin yaşamını yitirdiği cinayetlerin Yusuf T. tarafından işlendiği ihtimali üzerinde dururken, bu sırada T. ailesinin fertleri güvenlik güçlerini arayarak tehdit edildiklerini iletti.

Yusuf T.'nin aile fertlerini arayıp, "Oluk oluk kan akacak, kökünüzü kazıyacağım" dediği iddia edildi. Ayrıca katil zanlısı Yusuf T.'nin babasını da arayarak küfür ettiği ileri sürüldü.

Yusuf T.'nin tehdit ettiğinin ortaya çıkması üzerine polis ailenin fertlerinin yaşadığı mahallelerde önlem aldı.

’Çok tehlikeli’ anonsu ile aranıyor

Eşinin barışma talebine olumsuz yanıt vermesi üzerine 9 kişiyi katleden ve tüm yakınlarını da tehdit eden Yusuf T., polis tarafından halen her yerde aranıyor.

Şu ana kadar izine ulaşılamayan cinayet zanlısının bulunması için güvenlik güçleri de alarm durumuna geçti. Polis telsizlerinden sık sık Yusuf T.’nin silahlı ve çok tehlikeli olduğu belirtilerek uyarı anonsları yapılıyor. Halen izine ulaşılamayan Yusuf T.’nin ulaşması halinde başka akrabalarını da öldürmesinden endişe ediliyor.

Otopsiler sürüyor

Öte yandan Adli Tıp Kurumu morgunda tutulan 9 kişinin otopsi işlemi ise halen devam ediyor. Cumhuriyet Savcısının otopsi işlemini yürüttüğü Adli Tıp Kurumu önünde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik güçlerince yoğun önlem alındı.