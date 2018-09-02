Gaziantep'te kaza: 8 ölü, 19 yaralı (4)

VALİLİK: 8 KİŞİ ÖLDÜ, 19 KİŞİ YARALANDI

Gaziantep Valiliği, sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada 8 kişinin öldüğü kazada yaralanan 19 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtilerek şöyle denildi:

\"Bugün sabah saatlerinde Oğuzeli-Elbeyli karayolu Kayacık mevkiinde 27AAH 618 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 79 DU 351 plakalı kamyonetin çarpışması neticesinde; çift taraflı maddi hasarlı, ölümlü/yaralamalı bir trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kazada araç sürücüleri ile kamyonetteki tarım işçilerinden toplam 8 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi de yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavileri, ambulanslarla sevk edildikleri hastanelerimizde devam etmektedir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.\"