Gaziantep'te katliam gibi kaza: 8 ölü, 19 yaralı (5) - Yeniden

Mücahit YOLCU/OĞUZELİ (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Oğuzeli ilçesinde fıstık toplayacak mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet ile Suriye\'deki kamplara yemek bırakan özel bir yemek şirketine ait minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2\'si çocuk 8 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada ölenlerden Mustafa Altunbaş\'ın (13), ailesinin, havuza yüzmek için gitmesine izin vermeyip, yakınlarının yanında gezi amacıyla fıstık bahçesine gönderildiği ortaya çıktı.

Kaza, bu sabah erken saatlerde Oğuzeli- Elbeyli karayolunda meydana geldi. Gaziantep\'ten aldığı mevsimlik işçileri, Oğuzeli ilçesindeki fıstık bahçesine götüren İbrahim Şahin (30) yönetimindeki 79 DU 351 plakalı kamyonet ile Suriye\'deki sığınmacı kamplarına yemek götürüp dönüşte Gaziantep\'e dönen Ali Bor\'un (35) kullandığı yemek şirketine ait 27 AAH 618 plakalı minibüs, Kayacık Barajı mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler İbrahim Şahin ve Ali Bor ile kamyonette bulunan 3 çocuk annesi Sariye Diker (50), Hüseyin Deniz (81) ve Uğur Güneş (17) olay yerinde yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, kurtarma ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılıp ambulanslarla Oğuzeli ve Gaziantep\'teki hastanelere taşındı.

JANDARMA ÖLEN SÜRÜCÜNÜN CEP TELEFONUNU AÇAMADI

Can pazarının yaşandığı kaza yerinde, ölen minibüs sürücüsü Ali Bor\'un cep telefonu sürekli çaldı. Jandarma, dakikalarca çalan cep telefonuna cevap veremedi. Ali Bor\'un Suriye\'deki kamplara yemek götüren şirkette çalıştığı ve bugün Suriye\'deki kampa kahvaltı bıraktıktan sonra Gaziantep\'e dönüp bu akşam kuzeninin düğününe katılacağı belirtildi.

3 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

Hastanelere götürülüp acil serviste müdahale edilen yaralılardan Murat Demirel (18), Mustafa Altunbaş ve Suriye uyruklu Fatma Mılla (57) da kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 19 kişinin de hastanelerdeki tedavisi devam ediyor. 8 kişinin cesetleri, Oğuzeli Devlet Hastanesi ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi.

HAVUZA GİDİLMESİNE İZİN VERİLMEDİ, KAZADA ÖLDÜ

Kazada ağır yaralanıp Oğuzeli Devlet Hastanesi\'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Mustafa Altunbaş\'ın, Yusuf- Gülten Altunbaş çiftinin 4 çoğunun en büyüğü olduğu belirlendi. Mustafa Altunbaş\'ın, yüzmek için havuza gitmek istediği, ailesinin de tehlikeli olabileceği düşüncesiyle yakınlarının yanında gezi amacıyla fıstık bahçesine gönderildiği ortaya çıktı. En büyük oğlunun hastanede ölüm haberini alan Gülten Altunbaş sinir krizi geçirdi. Gülten Altunbaş\'a hastanede sağlık görevlilerince müdahale edilirken, yakınları onu güçlükle sakinleştirdi. Mustafa Altunbaş\'ın cenazesi, Gaziantep\'in Yavuzeli ilçesine bağlı Tokaşlı Mahallesi\'nde toprağa verilecek. Kazada ölenlerden kamyonet şoförü İbrahim Şahin\'in ise 1 yıllık evli olduğu ve eşinin ise 7 aylık hamile olduğu belirlendi. İbrahim Şahin ile yine kazada ölen Murat Demirel\'in cenazeleri de toprağa verilmek üzere Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesine gönderildi.

Kazada ölen Suriye uyruklu Fatma Mılla\'nın ise 11 çocuğuyla Suriye\'nin El Bab kentinden Türkiye\'ye geldiği ve kazada yanında bulunan oğlu Fedi\'nin de yaralandığı belirlendi. Suriyeli kadının cenazesi ise işlemlerinin ardından ülkesine götürülecek.



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