Gaziantep'te katliam gibi kaza: 12 ölü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki ayrı kazada 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.



İlk kaza Gaziantep - Nizip Karayolu'nun 25. kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Gaziantep yönüne giden 41 yaşındaki Mehmet Ali Zorkuşçu'nun kullandığı 63 LP 019 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Fuat Güçlü idaresindeki 27 J 0786 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Ali Zorkuşçu'nun yanı sıra, aynı araçtaki 27 yaşındaki Ali Çakmak, 32 yaşındaki Ahmet Doğan ve 34 yaşındaki Bülent Ayna yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan Mustafa Yavuz, Fuat Güçlü, Şemsi Bozkurt, Zahide Bozkurt, İbrahim Yıldız, Mustafa Doğan Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



İkinci kaza ise, Gaziantep - Şanlıurfa Karayolu'nun 65. kilometresindeki Nizip - Birecik arasında meydana geldi. Bu kazada ise, Gaziantep'ten Diyarbakır yönüne giden Yeni Diyarbakır firmasına ait 21 FS 995 plakalı otobüs ile karşı yönden gelen 27 K 6145 plakalı minibüs çarpıştı. Minibüsün ortadan ikiye bölündüğü, otobüsün ise şarampole yuvarlandığı bu kazada ise ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda yolcuda yaralandı. Yaralılar, Gaziantep, Birecik ve Nizip'teki hastanelere kaldırıldı.



Her iki kazaya sabahın erken saatlerinden itibaren zaman zaman etkili olan yağış ve hatalı sollamanın neden olduğu öğrenildi.



(DHA)