Gaziantep'te kaçak içki ve sahte alkol operasyonu

GAİZANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te polis tarafından aranan bir iş yeri ile apartmanın boşluğunda gümrük kaçağı 298 şişe içki ile 115 litre sahte alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kent merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Arama yapılan iş yerinde kaçak 298 şişe içki ile iş yerinin bulunduğu apartmanın boşluğunda 115 litre sahte alkol ele geçirildi. Kaçak içki ve sahte alkole el koyan ekipler, isimleri açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı.

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