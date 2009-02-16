Gaziantep'te hortum minibüsü savurdu: 4 ölü

Gaziantep’in Nizip ilçesinde, oluşan hortumun etkisiyle kontrolden çıkan diyaliz hastalarının içinde bulunduğu minibüs, TIR'la çarpıştı. Kazada 3'ü diyaliz hastası 4 kişi yaşamını yitirdi.



Kaza Nizip - Gaziantep karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Gaziantep'te tedavilerini yaptırıp dönen diyaliz hastalarının içinde bulunduğu 27 K 6068 plakalı Saadettin Çakır yönetimindeki minibüs, karayolunda çıkan hortumun etkisiyle kontrol çıkıp karşı yönden gelen 73 SV 081 plakalı Kerim Yaşar yönetimindeki TIR'la çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle minibüs fıstık tarlasına devrilirken şoför Saadettin Çakır ile isimleri henüz belirlenemeyen 3 diyaliz hastası olay yerinde hayatlarını kaybetti. Kazada 2 kişi de yaralanırken, durumu ağır olan diyaliz hastası Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Yolda başka araçlarla geçen görgü tanıkları, hortumu kendilerinin de gördüğünü ve kıl payı kurtulduklarını söyledi.

