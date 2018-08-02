Gaziantep'te gümrük kapısı yakınlarında kontrollü patlama

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde patlama meydana geldi. Patlamanın Cerablus yakınlarında mayından kaynaklı olduğu söylenirken Gaziantep Valiliği olayın güvenlik güçlerince yapılan kontrollü patlama olduğu bilgisini verdi. Olayda bazı evlerin camları kırıldı.



Olay, öğleden sonra Lojmanlar Mahallesi yakınlarında bulunan Karkamış Gümrük Kapısı yakınlarında meydana geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Suriye sınırındaki Cerablus bölgesinde güvenlik güçlerince arazide yapılan çalışmalar sırasında bulunan mayının, gerekli güvenlik önlemleri alınarak kontrollü bir şekilde patlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Patlamanın şiddetiyle Karkamış ilçemizdeki bazı iş yerleri ve gümrük binasının kapı ve pencere camlarının kırılması suretiyle maddi hasar meydana gelmiş olup, yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.