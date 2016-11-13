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Medya

Gaziantep'te gözaltına alınan Fransız gazeteci sınır dışı edilecek

Bertrand'ın Gönderme Merkezi'ne götürüldüğü ve buradan ülkesine gönderileceği kaydedildi

13 Kasım 2016 20:09

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden akreditasyon yaptırmadığı gerekçesiyle Gaziantep'te Suriyelilerle röportaj yaparken gözaltına alınan Fransız gazeteci Olivier Bertrand, sınır dışı edilecek.
 

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre,  Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden izin almadığı gerekçesiyle Gaziantep'teki Sultanul Ulema Eğitim ve İnsani Yardım Derneği'nde geçen cuma günü, röportaj yaparken gözaltına alınan Olivier Bertrand'in, geçen yıl çok kez Türkiye'ye geldiği ve son olarak 5 Kasım'da İstanbul üzerinden ülkeye giriş yaptığı belirlendi. 

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ülkeye giren ve daha önce 'FETÖ/PDY' soruşturmaları kapsamında haklarında işlem yapılan kişiler lehine haberler yaptığı belirtilen Bertrand hakkında sınır dışı kararı verildi.

Bertrand'ın Gönderme Merkezi'ne götürüldüğü ve buradan ülkesine gönderileceği kaydedildi.

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