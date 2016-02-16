Urfa'da gazeteci öldüren 4 IŞİD'li terörist, infaza giderken güvenlik kameralarına takılmış

Şanlıurfa’da, Arapça yayın yapan Ayn Vatan Gazetesi Yazıişlerİ Müdürü İbrahim Abdulkadir ile muhabir Faris Hammadi’yi öldüren radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’in infaz timi deşifre edildi.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, Suriye’nin Rakka kentinde yaşayan İbrahim Abdulkadir ile arkadaşı Faris Hammadi terör örgütü DAEŞ’ten kaçtıktan sonra geldikleri Şanlıurfa’da Arapça yayın yapan ‘Ayn Vatan’ isminde gazete çıkarmaya başladı. Özgür Suriye Ordusu’na yakın oldukları ileri sürülen Yazıişleri Müdürü İbrahim Abdulkadir ile muhabir Faris Hammadi, merkez Haliliye İlçesi’ne bağlı Atatürk Mahallesi’nde kiraladıkları 3 katlı apartmanın ikinci katındaki evde de birlikte kalmaya başladı. İddiaya göre, IŞİD’e karşı yazılar yazan iki gazeteci, IŞİD elemanlarından tehdit aldı. Ancak tehdit almalarına rağmen iki gazeteci polise herhangi bir başvuruda bulunmadı.

Arkadaş gibi yaklaştı

Hem Esad rejimi hem de IŞİD karşıtı olan ‘Rakka Sessizce Katlediliyor’ isimli gazeteciler grubu üyesi ve yaklaşık bir yıldan beri Şanlıurfa’da bulundukları belirtilen İbrahim Abdulkadir ve Faris Hammadi’nin infaz emrini veren IŞİD, iddiaya göre infazı şöyle gerçekleştirdi:

IŞİD elemanı Talas El S., “IŞİD’ten kaçtım” diyerek iki gazeteci ile arkadaşlık kurdu ve evlerinde kalmaya başladı. Mülteci olarak Türkiye’ye gelen Talas El S., gazeteciler Abdulkadir ve Hammadi ile ilgili topladığı bilgileri IŞİD’e aktarmaya başladı.

Dört kişi boğazlarını kesti

Geçen yıl 29 Ekim’de, saat 20.00 sıralarında İbrahim Abdulkadir ile Faris Hammadi evde yalnız oldukları sırada, Talas El S., yanına aldığı IŞİD elemanları Abdullatif N., İsmail El H. ve Muhammed El Ş. ile birlikte eve gitti. Anahtarla içeriye giren Talas El S., yanındaki 3 kişiyle gazetecilerin boğazını kesti. IŞİD’liler daha sonra üzerlerindeki kanlı elbiseleri değiştirerek evden kaçtı.

Dördü Rakka biri Almanya’da

Katil zanlıların kimliklerini tespit eden polis, zanlılardan Talas El S., İsmail El H., ve Muhammed El Ş’nin Rakka’ya, Abdullatif N.’nin ise Almanya’ya kaçtığını belirledi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Katiller kamerada

İnfazdan sonra Şanlıurfa İstihbarat, Terör ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası iki gazeteciyi öldüren IŞİD’in katliam timini deşifre etti. Çifte cinayetle ilgili tüm detayları ortaya çıkaran Şanlıurfa polisi, zanlıların olay öncesi gazetecilerin evine giderken ve olay sonrası kaçarken görüntülerini tespit etti. Polis aynı zamanda zanlıların kendi aralarında yaptıkları telefon trafiğini de belirledi.