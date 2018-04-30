T24 LogoT24 Logo
Spor

Gaziantep'te Galatasaray taraftarı kutlama yaptı

Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA) - SPOR Toto Süper Lig’de Galatasaray taraftarları Beşiktaş maçını 2-0 kazanmasıyla Gaziantep’te kutlama yaptı

30 Nisan 2018 00:56

Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA) - SPOR Toto Süper Lig’de Galatasaray taraftarları Beşiktaş maçını 2-0 kazanmasıyla Gaziantep’te kutlama yaptı.
Atatürk Bulvarı üzerinde bir araya gelen sarı-kırmızılı takımın taraftarları, ellerinde meşalelerle Beşiktaş’ı yenerek 3 puan almanın sevincini yaşadı. Takımları lehine tezahürat ve slogan atan taraftarlar, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk şarkıları söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Taraftarın sevinmesi
- Meşalelerin yakılması
- Genel ve detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KANLIGAZİANTEPDHASPOR Toto Süper Ligde GalatasarayGaziantepteAtatürk BulvarıBeşiktaşıTakımlarıGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ TaraftarınMeşalelerinGenel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24