Gaziantep'te Galatasaray taraftarı kutlama yaptı

Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA) - SPOR Toto Süper Lig’de Galatasaray taraftarları Beşiktaş maçını 2-0 kazanmasıyla Gaziantep’te kutlama yaptı.

Atatürk Bulvarı üzerinde bir araya gelen sarı-kırmızılı takımın taraftarları, ellerinde meşalelerle Beşiktaş’ı yenerek 3 puan almanın sevincini yaşadı. Takımları lehine tezahürat ve slogan atan taraftarlar, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk şarkıları söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Taraftarın sevinmesi

- Meşalelerin yakılması

- Genel ve detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)