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Yaşam

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildiı: 1 ölü, 11 yaralı

Gaziantep'te meydana gelen olayla ilgili olayda, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi

03 Kasım 2012 19:15

Gaziantep'te deplasmana giden amatör futbolcuları taşıyan minibüs yoldan çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Yavuzeli ilçesinde, amatör futbolcuları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 1. Amatör Lig'de mücadele eden Yavuzelispor futbolcularını taşıyan minibüs, Gaziantep-Yavuzeli kara yolunun 20. kilometresinde, yoldan çıkarak devrildi.

Kazada Ali Çelik hayatını kaybetti. Yaralanan 11 kişi, Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bu arada Yavuzelispor takımının, amatör ligte Kalespor'la oynayacağı maç için kente gelmeye çalıştığı öğrenildi.

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