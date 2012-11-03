Futbolcuları taşıyan minibüs devrildiı: 1 ölü, 11 yaralı

Gaziantep'te deplasmana giden amatör futbolcuları taşıyan minibüs yoldan çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Yavuzeli ilçesinde, amatör futbolcuları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 1. Amatör Lig'de mücadele eden Yavuzelispor futbolcularını taşıyan minibüs, Gaziantep-Yavuzeli kara yolunun 20. kilometresinde, yoldan çıkarak devrildi.

Kazada Ali Çelik hayatını kaybetti. Yaralanan 11 kişi, Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bu arada Yavuzelispor takımının, amatör ligte Kalespor'la oynayacağı maç için kente gelmeye çalıştığı öğrenildi.