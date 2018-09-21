Gaziantep'te Fıstık Müzesi açıldı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, Antep fıstığının yetiştirilmesi süreciyle ilgili bilgilerin yer aldığı, fıstıktan elde edilen ürünlerin sergilendiği, dünyanın ilk Fıstık Müzesi\'nin açılışı yapıldı.

Gaziantep Fıstık Park içerisindeki Fıstık Müzesi’nin açılışına; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Ak Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu ve Derya Bakbak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı. Yaş, kuru, kabuklu, kabuksuz fıstıklarla fıstıktan elde edilen ürünlerin sergileneceği müzede fıstık hakkında bilgiler de yer alıyor. Müzede ayrıcı, balmumundan yapılan hareketli heykellerle doğal fıstık toplama ortamı oluşturuldu.

Doğada daha fazla yeşil ve daha fazla ağaçlandırma yapılması için çalıştıklarını ifade eden Bakan Gül, \"Bugün burada çok güzel bir açılışa tanıklık ediyoruz. AB Büyükelçisi iki gündür Gaziantepli oldu. Gaziantep, gezilip görülmesi gereken bir şehir. Türkiye\'ye gelen turistleri Gaziantep\'e davet ediyorum. Şimdi Gaziantep\'e gelme zamanı diyoruz. Bugün burada da fıstık parkımız hemşehrilerimize sunulan güzel bir mekan. Eskiden koca koca duvarlar vardı. İçerisinde ne olduğunu bilmiyorduk. Daha fazla yeşil, daha fazla doğayla iç içe olacağımız etkinlikleri, faaliyetleri ortaya koymak bizim en büyük amaçlarımızdan birisi. O yüzden daha fazla orman, daha fazla ağaçlandırma diyoruz. Gaziantep\'e Fıstık Müzemiz hayırlı olsun\" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kente Fıstık Müzesi\'ni kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de Gaziantep\'te bulunmaktan mutlu olduğunu kaydederek, kent kültürünün örnek niteliğinde olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri Fıstık Müze\'sinin açılışı gerçekleştirerek müzeyi gezdi.

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