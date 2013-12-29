Gaziantep'te fil düğünü

Gaziantep'te ilk fil düğünü için geri sayım başladı. Kan örnekleri incelendikten sonra Siri Lanka'dan iki dişi fil 'telli duvaklı' olarak Gaziantep'e getirilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ndeki ‘Gabi’ ve ‘Pili’ adlı iki erkek fil, Sri Lanka’dan getirilecek dişilerini bekliyor. Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Sri Lanka’daki fillerin gerekli kan örnekleri yapıldıktan sonra evlenmeleri için Gaziantep’e getireceğiz. Fillere gelinlik giydirip, dünyada bir ilki gerçekleştireceğiz” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey ve Hayvanat Bahçesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Celal Özsöyler haftada 30 bin kişinin ziyaret ettiği Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde, ‘Gabi’ ve ‘Pili’ adlı iki erkek fil için Sri Lanka’da çeşitli görüşmeler yaptı. Sri Lankalı yetkililerle anlaşma sağladı. Getirilecek fillerden gerekli kan örnekleri alındıktan sonra, yapılacak tahlillerde olumsuzluğa rastlanmazsa, Mart ayında Gabi ve Pili için dünyanın ilk fil düğünü yapılacak.

Cumhurbaşkan ve başbakanla da görüşüldü

Özsöyler, “Sri Lanka heyetini önce Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne davet ettik. Heyet, burada barınaklarımızı gezdi. İncelemenin ardından iki dişi fili ücretsiz olarak vereceklerini söyledi. Biz de heyet olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Asım Güzelbey ile birlikte Sri Lanka’ya gittik. Orada, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a gerekli bilgiler verildi. Kendileri de gerekli görüşmeleri yaptı. Bize iki dişi fil vermeye karar verdi. Fillerden önce kan örnekleri alınarak, bulaşıcı hastalık olup olmadığına dair gerekli tahliller yapıldıktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne getireceğiz. Tabi bu normal bir evlenme olmayacak. Fillere gelinlik giydirip, dünyada bir ilki gerçekleştireceğiz. Sonuç olarak Gaziantep Hayvanat Bahçemizde 4 filimiz olacak.”