T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Gaziantep'te 'FETÖ'den tutuklanan 15 asker tahliye edildi

"85 günün sonunda bizler de ailelerimize kavuştuk, adalete güveniyoruz"

08 Ekim 2016 19:57

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alay Komutanlığı'nda görevliyken, 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla tutuklanıp cezaevine konulan 15 asker tahliye edildi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında kalkışmaya katıldıkları iddiasıyla İslahiye 106. Topçu Alay Komutanlığı'nda çok sayıda rütbeli asker tutuklanarak Gaziantep H Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti.

Sputnik'te yer alan habere göre; darbe girişiminin üzerinden geçen yaklaşık 3 aylık dönemin ardından dün gece subay, astsubay ve uzman erbaşlardan oluşan 15 kişi tahliye edildi. Yakınları tarafından cezaevi kapısında karşılanan askerler gözyaşlarını tutamadı. 85 gündür cezaevinde olduklarını söyleyen askerler çocuklarına ve eşlerine sarılarak hasret giderirken, yakınları ise 'adalet yerini buldu' dedi. Tahliyesinin ardından eşine sarılan bir astsubay, "Çok mutluyum adalet yerini buldu. Biz suçsuz olduğumuzu biliyorduk. 85 günün sonunda bizler de ailelerimize kavuştuk. Suçsuzluğumuz kanıtlandı. Adalete güveniyoruz" dedi.
 

ETİKETLER

GaziantepFETÖaskertahliye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24