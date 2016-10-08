Gaziantep'te 'FETÖ'den tutuklanan 15 asker tahliye edildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alay Komutanlığı'nda görevliyken, 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla tutuklanıp cezaevine konulan 15 asker tahliye edildi.



15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında kalkışmaya katıldıkları iddiasıyla İslahiye 106. Topçu Alay Komutanlığı'nda çok sayıda rütbeli asker tutuklanarak Gaziantep H Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti.

Sputnik'te yer alan habere göre; darbe girişiminin üzerinden geçen yaklaşık 3 aylık dönemin ardından dün gece subay, astsubay ve uzman erbaşlardan oluşan 15 kişi tahliye edildi. Yakınları tarafından cezaevi kapısında karşılanan askerler gözyaşlarını tutamadı. 85 gündür cezaevinde olduklarını söyleyen askerler çocuklarına ve eşlerine sarılarak hasret giderirken, yakınları ise 'adalet yerini buldu' dedi. Tahliyesinin ardından eşine sarılan bir astsubay, "Çok mutluyum adalet yerini buldu. Biz suçsuz olduğumuzu biliyorduk. 85 günün sonunda bizler de ailelerimize kavuştuk. Suçsuzluğumuz kanıtlandı. Adalete güveniyoruz" dedi.

