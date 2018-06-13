Gaziantep'te FETÖ'den 2 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla aranırken yakalanıp, gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY\'nin \'Nizip ilçe sorumlusu\' olduğu öne sürülen A.E.\'nin, Hatay\'da bulunduğunu belirledi. Ekipler, A.E.\'yi gizlendiği adreste yakalayıp, gözaltına aldı. Polis ekipleri, 2 yıldır aranan E.A.\'yı da Gaziantep\'te bir eve düzenlediği operasyonda sahte kimlikle yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.