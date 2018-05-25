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Gaziantep'te FETÖ'den 2 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında silahlı terör örgütünün şifreli haberleşme uygulamasını kullandığı belirlenen 2 kişi tutuklandı

25 Mayıs 2018 20:48

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında silahlı terör örgütünün şifreli haberleşme uygulamasını kullandığı belirlenen 2 kişi tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’nin şifreli haberleşme uygulaması \'ByLock\' kullandığı tespit edilen Metin Mustafa K., Elif K. ve Rabia D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Metin Mustafa K. ve Elif K. çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanırken, Rabia D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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