T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziantep'te FETÖ şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP’te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünün şifreli haberleşme uygulamasını kullanan bit kişi tutuklandı

04 Mayıs 2018 00:03

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP’te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünün şifreli haberleşme uygulamasını kullanan bit kişi tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında; örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen Eyyüp K.’nın gözaltına alındığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GAZİANTEP DHAGAZİANTEPte FETÖPDYGaziantep Cumhuriyet BaşsavcılığındanFETÖPDYye yönelikEmniyetteki
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24